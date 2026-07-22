எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கைது நடவடிக்கை கொ.ம.தே.க., ஈஸ்வரன் கண்டனம்
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கைது நடவடிக்கை கொ.ம.தே.க., ஈஸ்வரன் கண்டனம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:53 AM
நாமக்கல்:'தமிழக
அரசுக்கு எதிரான விமர்சனங்களை சொல்பவர்களை, த.வெ.க., அரசு கைது
செய்வது, ஜனநாயகத்தில் ஏற்புடையதல்ல' என, கொ.ம.தே.க.,
பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சமூக
வலைதளங்களில் எதிர் கருத்து பதிவிடுபவர்களையும், அரசியல்
மேடைகளில் அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பேசுபவர்களையும்,
அதிரடியாக கைது செய்வது என்பது ஆட்சியாளர்களுக்கு
சகிப்புத்தன்மை இல்லை என்பதை காட்டுகிறது. எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை
மட்டுமல்ல, எம்.எல்.ஏ.,க்களையும் கைது செய்வது தொடர் கதையாக
இருக்கிறது. ஆனால், அதே சமயத்தில், குற்றம் செய்திருக்கின்ற
ஆளுங்கட்சிக்காரர்கள் மீது வழக்கு போடாமல் இருப்பதையும், கைது
செய்யாமல் இருப்பதையும் மக்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
புதிதாக
அமைந்திருக்கின்ற தமிழக அரசு, ஆக்கப்பூர்வமான மக்கள்
நலத்திட்டங்களை தீட்டுவதிலும், நடைமுறைப்படுத்துவதிலும்
சுணக்கம் காட்டுவதை திசை திருப்புவதற்காக, இது போன்ற
செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறது.
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அனிதா
ராதாகிருஷ்ணன், மார்க்கண்டேயன் ஆகியோரையும், பழனி நில மோசடி
பத்திரப்பதிவை விமர்சித்தவர்களையும் கைது செய்வதன் மூலமாக,
எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கு இந்த அரசை பற்றி எதுவும் பேசக்கூடாது
என்று எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது. தனி மனிதர்களை பற்றி பேசினால்
வழக்கு போடுங்கள், நீதிமன்றம் முடிவு செய்யட்டும். அரசியல்
தலைவர்களையும், எம்.எல்.ஏ.,க்களையும் கைது செய்வது
எதிர்க்கட்சிகளின் குரலை ஒடுக்குவதாக அமையும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.