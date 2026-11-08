அறிவுசார் மைய நுாலகம்: அமைச்சர் திறப்பு

ADDED : நவ 07, 2026 05:27 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
டவுன் பஞ்., வளாகத்தில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய அறிவுசார் மையம்
மற்றும் நுாலகம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது. இதற்கான கட்டுமான
பணிகளுக்கு, கடந்த, 2025 மே, 26ல், ஒரு கோடியே, 60 லட்சம் ரூபாய்
மதிப்பீட்டில் டெண்டர் விடப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.
தற்போது,
அனைத்து கட்டுமான பணிகளும், நவீன உள்வடிவமைப்பு பணிகளும்
முழுமையாக நிறைவடைந்து திறப்பு விழாவிற்கு தயாராக இருந்தன. இந்த
புதிய அறிவுசார் மைய நுாலகத்தை விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர
வேண்டும் என, அப்பகுதி பொதுமக்களும், மாணவர்களும் கோரிக்கை விடுத்து
வந்தனர்.இந்நிலையில், இக்கட்டடத்தின் திறப்பு விழா, நேற்று
நடந்தது. மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். வணிகவரி மற்றும்
பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், பரமத்தி வேலுார்
எம்.எல்.ஏ., சேகர் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு, புதிய நுாலக கட்டடத்தை
ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர். ப.வேலுார் டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர்
பாலசுப்பிரமணியன், துப்புரவு அலுவலர் செல்வகுமார், டவுன் பஞ்.,
பணியாளர்கள், துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து
கொண்டனர்.