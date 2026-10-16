கொல்லிமலை பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலம்

ADDED : அக் 16, 2026 06:34 AM
சேந்தமங்கலம்;நாமக்கல் மாவட்டம், கொல்லிமலை வட்டம், வளப்பூர் நாடு ஊராட்சியில் உள்ள, பிளாண்டூர் பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள, வெங்கடாஜலபதி பெருமாள் குடி கொண்டுள்ள பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
கடந்த 14ம் தேதி அரப்பளீஸ்வரர் கோவில் அருகே உள்ள, பஞ்ச நதியிலிருந்து தீர்த்தக்குடம் ஊர்வலம் சென்றது. தொடர்ந்து யாகசாலை பூஜை, ஹோமங்கள் நடத்தி சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன. நேற்று காலை 9:15 மணி முதல் 10:15 மணிக்குள் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. வேத மந்திரங்கள் முழங்க, கோபுர விமானங்கள் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு
புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மூலவர் பெருமாளுக்கும் திருக்கோடி கம்பத்திற்கும் அபிஷேகம், அலங்காரங்களும் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
விழாவில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர், பட்டக்காரர் பார்த்திபன், ஊர் மக்கள் செய்திருந்தனர்.