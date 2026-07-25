மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக்கும் குமாரபாளையம் எக்ஸல் கல்வி நிறுவனம்
மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக்கும் குமாரபாளையம் எக்ஸல் கல்வி நிறுவனம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:43 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்டம், குமாரபாளையத்தில் எக்ஸல் கல்வி நிறுவனங்கள்
அமைந்துள்ளன. எக்ஸல் கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவன தலைவராக நடேசன்,
துணைத்தலைவராக மதன் கார்த்திக் ஆகியோர் உள்ளனர். எக்ஸல்
கல்விக்குழும கல்லுாரிகள், 135 ஏக்கர் பரப்பளவில், 15 லட்சம் சதுரடி
பரப்பில் அமைந்துள்ளது.
இதில், எக்ஸல் பொறியியல், பிசினஸ் ஸ்கூல்,
ஆர்க்கிடெக்சர் கல்லுாரி, எக்ஸல் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி, எக்ஸல்
கல்வியியல் கல்லுாரி, கந்தசுவாமி கல்வியியல் கல்லுாரி, எக்ஸல்
பார்மசி மற்றும் பிசியோதெரபி கல்லுாரி, எக்ஸல் ஹெல்த் சயின்ஸ்
கல்லுாரி, இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவ கல்லுாரி, சித்த மருத்துவ
கல்லுாரி, எக்ஸல் ஹோமியோபதி மருத்துவ கல்லுாரி, ஆக்குபேஷனல் தெரபி
என பலவகைப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களும் ஒரே வளாகத்தில் அமைந்துள்ளன.
மேலும், எக்ஸல் பப்ளிக் ஸ்கூல் இயங்கி வருகிறது.குமாரபாளையம்
ஸ்ரீரெங்க சுவாமி கல்வி அறக்கட்டளையால் நடத்தப்பட்டு வரும் எக்ஸல்
கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவ, மாணவியர்களை கல்வியில்
ஊக்குவிப்பதற்காக ஆண்டுதோறும் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு
வருகிறது.
கடந்த, 2025-26ம் கல்வியாண்டில், 1,340 மாணவ, மாணவியர்,
241 நிறுவனங்களில் இருந்து, 1,754க்கும் மேற்பட்ட பணிநியமன ஆணைகளை
பெற்றனர். சாதாரண மாணவர்களையும், சாதனையாளர்களாக்க, எக்ஸல்-
ஹுண்டாய் தொழிற்பயிற்சி மையம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.