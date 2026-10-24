/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வேதாகம கணபதி ஆலய கும்பாபிஷேக விழா
ADDED : அக் 23, 2026 06:30 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் அருகே வேதாம்பிகா வேத சிவாகம பாடசாலை, வேதாகம கணபதி ஆலய அஷ்டபந்தன கும்பாபிஷேக விழா, லோகானந்த் சாஸ்திரிகள் தலைமையில் நடந்தது.
கடந்த, 12ல் பூமி பூஜையுடன் விழா துவங்கியது. 20ல் விக்னேஸ்வர பூஜை, முதல் கால யாகசாலை பூஜை நடந்தது. நேற்று கோபுர கலசத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிேஷகம் நடந்தது.
காசி விஸ்வேஸ்வர் சிவாச்சாரியார் சாம்பசிவ குருக்கள், தேனீ ஓம்காரனந்தா ஆஸ்ரம குருமுதல்வர் பூர்ணானந்த சுவாமி, குமாரபாளையம் ஆனந்தாஸ்ராம குரு முதல்வர் சிரத்தானந்தா சுவாமி, நெரூர் கைலாச ஆஸ்ரம குருமுதல்வர் யோகேஸ்வரானந்தா சுவாமி, மைலம்பாடி நம்பி ராமானுஜ ஜீயர் சுவாமி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.