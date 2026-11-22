ADDED : நவ 21, 2026 04:15 AM
சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம் கணக்கர் தெருவில் அமைந்துள்ள பகவதி அம்மன் கோவிலில், நேற்று காலை கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலமாக நடந்தது.
கடந்த,
18ல், மோகனுாரில் இருந்து புனித நீர் கொண்டு வரப்பட்டது. தொடர்ந்து,
மஞ்சபுடையார் தெருவில் அமைந்துள்ள விநாயகர் கோவிலில் இருந்து
தீர்த்தக்குட ஊர்வலம் நடந்தது. நேற்று முன்தினம் காலை, முதல் மற்றும்
இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜை நடந்தது. நேற்று காலை, மூன்றாம் கால யாக சாலை
பூஜையுடன் கும்பாபிஷேக விழா தொடங்கியது.
காலை, 8:00 மணிக்கு, மேள
தாளம் முழங்க கலசத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, பகவதி அம்மனுக்கும் புனிதநீர் ஊற்றி அபிஷேகம்
செய்யப்பட்டது. சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பக்தர்கள் திரளாக
கலந்துகொண்டு கும்பாபிஷேக விழாவை கண்டுகளித்தனர். கோவில்
நிர்வாகம் சார்பில், பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம்
வழங்கப்பட்டது.
இதேபோல், சேந்தமங்கலம் அடுத்த பள்ளம்பாறை கிராமத்தில் உள்ள விஜய கணபதி கோவிலிலும் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.