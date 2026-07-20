/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ டூவீலரில் இருந்து விழுந்த கூலித்தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:42 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம்
அருகே, அல்லிநாயக்கன்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர்
செங்குட்டுவேல், 52; கூலித்தொழிலாளி. இவர், நேற்றுமுன்தினம் மாலை,
1:15 மணிக்கு, 'டி.வி.எஸ்., 50' டூவீலரில் அரிசி மூட்டை ஏற்றிக்கொண்டு,
வட்டமலை தனியார் கல்லுாரி அருகே சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது,
அரிசி மூட்டை சரிந்து கீழே விழுந்ததால், டூவீலரில் இருந்த நிலை தடுமாறி
செங்குட்டுவேல் கீழே விழுந்தார். இதில் பலத்த காயமடைந்து, ஈரோடு அரசு
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்தவர். இந்நிலையில், நேற்று
காலை, 6:00 மணிக்கு உயிரிழந்தார். அவரது மகள் பவித்ரா அளித்த
புகார்படி, குமாரபாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.