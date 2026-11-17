/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/பைக் மீது கார் மோதி தொழிலாளி படுகாயம்
ADDED : நவ 16, 2026 06:08 AM
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நாமகிரிப்பேட்டை:சேலம், பெத்தநாயக்கன்பாளையம் அடுத்த தெற்கு ராஜாபாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பழனிசாமி மகன் தங்கபாலு, 26;
இவர், திம்மநாய்க்கன்பட்டி
பகுதியில் உள்ள ஒரு பேக்கரியில் வேலை செய்து வருகிறார். நேற்று
முன்தினம் இரவு, தங்கபாலு வேலை முடிந்து, வீட்டிற்கு பைக்கில் சென்று
கொண்டிருந்தார். அப்போது சாலையில் அவருக்கு எதிரே வந்த கார்,
எதிர்பாராத விதமாக தங்கபாலு சென்ற பைக் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில்
படுகாயமடைந்த தங்கபாலுவுக்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டது. அக்கம்
பக்கத்தினர், அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்து குறித்து, மங்களபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.