சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் வடிகால் வசதியின்றி அவதி
சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் வடிகால் வசதியின்றி அவதி
ADDED : நவ 18, 2026 06:31 AM
எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி டவுன் பஞ்.,ல், 15 வார்டுகள்
உள்ளன. அதில், 17,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
எருமப்பட்டி - துறையூர் சாலை, பழனிநகரில் ஏராளமான
குடியிருப்புகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளன. ஆனால்,
சாக்கடை வசதி செய்து தரவில்லை. மேலும், மழைநீர் வடிகால் வசதியும்
இதுவரை இல்லை. இதனால், கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடுகிறது.
அதேபோல்,
குடிநீர் குழாய் உடைந்து வழியும் தண்ணீரும், மழைக்காலங்களில் பெய்யும்
தண்ணீரும் சாலையில் வழிந்தோடுவதுடன், குளம்போல் தேங்கி
நிற்கிறது.
அவ்வழியாக செல்லும் கார், வேன், சரக்கு ஆட்டோ மற்றும்
லாரி உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்களால், டூவீலரில் செல்வோர் மற்றும்
பாதசாரிகள் மீது மழைநீரும், கழிவுநீரும் தெளிக்கின்றன. சாலையில்
தேங்கும் கழிவுநீர், மழைநீரால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம்
உள்ளது. அதனால், வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என, பொதுமக்கள்
வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.