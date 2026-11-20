/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வக்கீல்கள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 03:42 AM
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நாமக்கல்:ராசிபுரம்
போலீஸ் ஸ்டேஷனில், ஆள் கடத்தல் வழக்கில், 9 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில்
தொடர்புடைய ஒருவருக்காக, வழக்கறிஞர் ஒருவர் ஜாமின் மனு தாக்கல்
செய்துள்ளார்.
அவர் தனது கட்சிக்காரருக்காக, சட்டரீதியான
நடவடிக்கையை மட்டுமே மேற்கொண்டுள்ளார். ஆனால், இதனை அடிப்படையாகக்
கொண்டு வழக்கறிஞரையும் இந்த வழக்கில் குற்றவாளியாக சேர்க்க
வேண்டும் என, கோபாலகிருஷ்ணன் ஊடகங்களில் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் இதை கண்டித்து, நாமக்கல் நீதிமன்றத்திற்கு பணிக்கு
செல்லாமல் வக்கீல்கள் நேற்று புறக்கணித்தனர். இதேபால், இன்றும்
நீதிமன்றத்தை புறக்கணிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.