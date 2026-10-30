அரசு ஊழியர்கள் சொத்து விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்ய அவகாசம் கேட்டு கடிதம்
அரசு ஊழியர்கள் சொத்து விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்ய அவகாசம் கேட்டு கடிதம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:41 AM
நாமக்கல்: 'அரசு ஊழியர்கள், சொத்து விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும்' என, நேரடி நியமனம் பெற்ற முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்க மாநில தலைவர் ராமு, தமிழக முதல்வருக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது: 'தமிழக அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் சொத்து விபரங்களை, ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனித வள மேலாண்மை அமைப்பில் (ஐ.எப்.எச்.ஆர்.எம்.எஸ்.,) பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்' என, கூறப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அரசு ஊழியர்கள், தங்களது சொத்து விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்வதற்கான உரிய துறையின், மாநில தலைமை அலுவலர் மூலம் ஒவ்வொரு துறைக்கும், தனியாக செயல்முறைகள் வெளியிடவில்லை.மேலும், சொத்து விபரங்களை, அரசு ஊழியர்கள் பி.டி.எப்., வடிவில் அலுவலகத்தில் கொடுத்தால், அலுவலகம் மூலமாக அதை பதிவேற்றம் செய்வதற்கான தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடவில்லை. தற்போது, அரசு ஊழியர்கள் தங்களது சொத்து விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்வதில், பல்வேறு விதமான இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், வரும், 31க்குள், அனைத்து அரசு ஊழியர்களும், தங்களது சொத்து விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்ய முடியாமல் பெரிதும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். அதனால், அரசு ஊழியர்கள் தங்களது சொத்து விபரங்களை, வரும், 31க்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற கால அவகாசத்தை, வரும், 2027 ஜன., வரை நீட்டித்து தர வேண்டும்.இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.