'ஸ்டார் 3.0' இ-டெண்டரை ரத்து செய்யணும் பத்திரம் எழுதுவோர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
'ஸ்டார் 3.0' இ-டெண்டரை ரத்து செய்யணும் பத்திரம் எழுதுவோர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:34 AM
நாமக்கல்: தமிழக அரசு, பதிவுத்
துறையில், 'ஸ்டார் 3.0' இணைய ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த கூடாது; நேரில் வர தேவை-யற்ற பதிவு நடைமுறைகளை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்-கைகளை வலியுறுத்தி, நாமக்கல் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பத்திர பதிவாளர் அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு பத்திரம் எழுதுவோர் சங்கத்-தினர், கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாடு பத்திரம் எழுதுவோர் சங்கத்தின், மாவட்ட பதிவு அலுவலகம் சார்பில், நாமக்கல் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் முன், கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. சங்க மாவட்ட தலைவர் அன்பழகன் தலைமை வகித்தார். துணைத்தலைவர் அய்யன் பெருமாள், செயற்குழு உறுப்பினர் காதரி ஆகியோர் முன்-னிலை வகித்தனர்.தமிழகத்தில் பத்திரம் பதிவு செய்யும் பணி-களில், மாநில அரசு புதிதாக அறிமுகப்படுத்தி-யுள்ள, 'ஸ்டார் 3.0' இணைய ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். காகிதம் இல்லா மற்றும் நேரில் வர தேவையற்ற பதிவு நடைமுறைகளை திரும்ப பெற வேண்டும். பத்திர நகல் எழுதுவோர் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.
* ப.வேலுார் சார் பதிவாளர் அலுவலகம் முன் நடந்த போராட்டத்தில், நாமக்கல் மாவட்ட தலைவர் அன்பழகன் தலைமை வகித்தார். திருச்-செங்கோடு சார் பதிவாளர் அலுவலகம் முன் நடந்த போராட்டத்தில், கருப்பு பேட்ச் அணிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதேபோல், மோகனுார், பரமத்தி, குமாரபா-ளையம், ராசிபுரம், நாமகிரிப்பேட்டை, மல்லசமுத்திரம் பகுதிகளிலும் பத்திர எழுத்-தர்கள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.