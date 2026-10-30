தீபாவளிக்கு இனிப்பு, காரம் தயாரித்து விற்க உரிமம், பதிவு சான்றிதழ் அவசியம்
தீபாவளிக்கு இனிப்பு, காரம் தயாரித்து விற்க உரிமம், பதிவு சான்றிதழ் அவசியம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:39 AM
நாமக்கல்: 'தீபாவளி பண்டிகை கால இனிப்பு, காரம் தயாரித்து விற்பனை செய்பவர்கள், உணவு பாதுகாப்பு சட்ட விதிகளின்படி, உரிமம் அல்லது பதிவுச்சான்றிதழ் பெற்று விற்பனை செய்ய வேண்டும்' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில், தற்காலிக உணவு கூடங்கள், திருமண மண்டபங்கள், வீடுகள் மற்றும் சீட்டு நடத்துபவர்கள், ஆர்டரின் பேரில் தயாரிக்கப்படும் இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளுக்கு, உணவு பாதுகாப்பு சட்ட விதிகளின்படி, உரிமம் அல்லது பதிவுச்சான்றிதழ் பெற்று விற்பனை செய்ய வேண்டும். இனிப்பு மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள், தரமான கலப்படமில்லாத மூலப்பொருட்களை கொண்டு சுகாதாரமான முறையில் தயாரித்து, பாதுகாப்பான உணவு பொருட்களை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
பேக்கிங் செய்யப்பட்ட உணவு பொருட்கள் மற்றும் சில்லறை இனிப்பு பொருட்களுக்கும், விபர சீட்டு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். அதில், தயாரிப்பாளரின் முழு முகவரி, உணவுப்பொருளின் பெயர், தயாரிப்பு அல்லது பேக்கிங் செய்யப்பட்ட தேதி, காலாவதி தேதி, உணவு பாதுகாப்பு துறையின் உரிமம் எண், பேட்ஜ் எண், லாட் எண் சைவ குறியீடு மற்றும் அதில் பயன்படுத்தும் பொருட்களின் விபரம் ஆகியவற்றை அவசியம் குறிப்பிட
வேண்டும்.
மேலும், தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது. செய்தித்தாள்களில் உணவு பொருட்களை வைத்து விற்பனை செய்யக்
கூடாது என கடுமையாக எச்சரிக்கப்படுகிறது.
மேலும், பொதுமக்கள் உணவுப்பொருட்கள் சம்பந்தமாக, 94440-42322 என்ற வாட்ஸாப் எண், மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து, 'புட் சேப்டி கன்ஸ்யூமர்' ஆப்பை பதிவிறக்கம் செய்தும் புகார் தெரிவிக்கலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.