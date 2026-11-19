ADDED : நவ 18, 2026 06:24 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், கடந்த வாரம் மழை ஏதும் பதிவாகவில்லை. பகல் நேர
அதிகபட்ச வெப்பநிலை, 89.6 டிகிரி பாரன்ஹீட்டாகவும், குறைந்தபட்ச
இரவு நேர வெப்பநிலை, 71.6 டிகிரியாகவும் நிலவியது. இன்று முதல் 22
வரை ஐந்து நாட்கள், அதிகபட்ச பகல் நேர வெப்ப நிலை, 87.8 டிகிரி பாரன்ஹீட்
முதல், 89.9 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை இருக்கும். குறைந்தபட்ச இரவு நேர
வெப்பநிலை குறைந்து, 68 முதல் 69.8 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் ஆக இருக்கும். 5
நாட்கள் வானம் லேசான மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
காற்றின்
ஈரப்பதம் 40 முதல் 90 சதவீதம் வரை இருக்கும். காற்று வடக்கு, வடமேற்கு
மற்றும் தெற்கு திசையில் இருந்து, மணிக்கு 6 முதல் 10 கி.மீ வேகத்தில்
வீசக்கூடும். மாவட்டத்தில் இன்று (நவ. 18ம் தேதி) 4 மி.மீ, 19ல், 6
மி.மீ., 20ல், 6 மி.மீ, 21ல், 4 மி.மீ, 22ல், 6 மி.மீ., வரை மழை பெய்ய
வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.