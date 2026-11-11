/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ரூ.15.16 கோடிக்கு மது விற்பனை
ADDED : நவ 10, 2026 04:42 AM
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நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில், 155 டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படுகின்றன. இவற்றில், தினமும், ஐந்து கோடி ரூபாய் வரை, 'சரக்கு' விற்பனையாகும். தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, அனைத்து கடைகளிலும் விற்பனை இரு மடங்காக அதிகரித்தது.
கடந்த, 7ல், 8 கோடியே, 2 லட்சத்து, 37,380 ரூபாய்க்கும், நேற்று முன்தினம், 7 கோடியே, 14 லட்சத்து, 29,820 ரூபாய் என, மொத்தம், 15 கோடியே, 16 லட்சத்து, 67,200 ரூபாய்க்கு, 'சரக்கு' விற்பனையானது.அதேபோல், கடந்த, 7ல், 4 லட்சத்து, 11,674 பாட்டில்கள், நேற்று முன்தினம், 3 லட்சத்து, 81,005 பாட்டில்கள் என மொத்தம், 7 லட்சத்து, 92,679 மது பாட்டில்கள் விற்பனையானது குறிப்பிடத்தக்கது.