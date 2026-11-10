/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மது விற்றவர் கைது
ADDED : நவ 09, 2026 05:38 AM
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ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
அருகே, பாலப்பட்டி பகுதியில் அரசு மதுக்கடை இயங்காத நேரத்தில் கூடுதல்
விலைக்கு மது விற்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, இன்ஸ்பெக்டர் உமாசங்கர் உத்தரவுப்படி, எஸ்.ஐ.,
சாந்தகுமார் தலைமையில் போலீசார் அப்பகுதியில், நேற்று காலை
சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அங்கு ப.வேலுார், பாலப்பட்டியை சேர்ந்த
வளர்மதி, 45, என்பவர் மது விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. அவரை கைது
செய்த போலீசார், 30 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.