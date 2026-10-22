தனியார் பஸ்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிப்பு: பஸ் உரிமையாளர்கள் குமுறல்
தனியார் பஸ்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிப்பு: பஸ் உரிமையாளர்கள் குமுறல்
ADDED : அக் 15, 2026 05:01 AM
மகளிருக்கான வெற்றி பயண திட்டத்தால் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், கடும் வருவாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளதோடு, பஸ் தொழிலே முடங்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதற்கு மாற்று வழியை ஏற்படுத்த வேண்டும்
என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
ஜோதி குப்புசாமி, நாமக்கல் மாவட்ட தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்க தலைவர்:
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், 168 தனியார் பஸ்கள் இயங்கி வருகின்றன. ஏற்கனவே, போதிய வருவாய் இன்றி காலம் தள்ளிவரும் நிலையில், அனைத்து பஸ்களிலும் மகளிர் இலவச பயணம் திட்டத்தால், தனியார் பஸ்கள் முற்றிலும் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, 100 சதவீதத்தில், 25 சதவீதம் இலவச பயணம் என மாற்றினால், தனியார் பஸ்கள் வருவாய் பெருக்க வசதியாக இருக்கும். அரசு பாலிசியை மாற்ற முடியாது. ஒரு தொழில் நலிவடையும்போது, அவற்றை துாக்கிவிடும் அரசாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், இலவச பயண திட்டதால், ஒரு தொழில் அழியும் நிலை உள்ளது.
ஜெயகுமார் வெள்ளையன், நாமக்கல் மாவட்ட தலைவர், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு:
இலவச வெற்றிப்பயணம் காரணமாக, சிறிய நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் உள்ள சிறு வணிகர்களுக்கு, கணிசமான அளவு வணிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான வீட்டுப்பொருட்களை உள்ளூரில் கொள்முதல் செய்த பெண்கள், இன்று அதே பொருட்களை கொள்முதல் செய்தவதற்காக, அருகில் உள்ள நகரங்களுக்கு படையெடுக்கின்றனர்.
உதாரணமாக, ராசிபுரத்தில் இருந்து அருகில் உள்ள நாமக்கல், சேலம் போன்ற நகரங்களுக்கு செல்கின்றனர். இந்த இலவச பயணத்தினால், சிறிய நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் வணிகம் மந்தமடைந்துள்ளது என்பது மறுப்பதற்கு இல்லை. மேலும், இலவச பயணத்திகான பஸ்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டு, இந்த இலவச பயணத்தின் பயன்பாடு மேலும் அதிகரிக்கும்போது, உள்ளூரில் உள்ள சிறு வணிகர்களுக்கு கூடுதலாக பாதிப்பு ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
சரவணன், தனியார் பஸ் கண்டக்டர், நாமக்கல்:
'வெற்றிப்பயணம்' திட்டத்தால், எங்களுக்கோ, முதலாளிகளுக்கோ எவ்வித லாபமும் இல்லை. எங்கள் வண்டிக்கு முன்பும், பின்பும், வெற்றி பயணம் பஸ் இயக்கப்படுகிறது. அதனால், எங்கள் பஸ்களில் பயணிகள் குறிப்பாக பெண்கள் யாரும் ஏறுவதில்லை. ஒரு நாளைக்கு, 9 சிங்கிள் ஓட்டினால், 18,000 ரூபாய் வசூலாகும். தற்போது, இரண்டு சிங்கிள் நிறுத்திவிட்டோம். டீசலுக்கு கூட கட்டுபடியாகவில்லை. இது எங்களுக்கு மட்டும் அல்ல, ஆட்டோக்காரர்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதே நிலை நீடித்தால், பஸ் ஓட்டம் இன்றி எடைக்கு போடும் நிலைக்கு தள்ளப்படும்.
தனராஜ், தனியார் பஸ் டிரைவர், நாமக்கல்:
தமிழக அரசு வெற்றிப்பயணம் திட்டத்தை செயல்படுத்தியதால், நாங்கள் வெறும் பஸ்சை இயக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். பஸ் முதலாளியிடம், படி காசு கேட்கமுடியவில்லை. இத்திட்டத்திற்கு வரைமுறை செய்தால், எங்கள் வாழ்வாதாரம் மேம்பட வாய்ப்பாக இருக்கும். தமிழக அரசு எங்களுக்கு ஏதேனும் திட்டமோஅல்லது உதவித்தொகையோ வழங்க வேண்டும்.
பிரகாஷ், செயலாளர், அனைத்து வணிகர் சங்கம், குமாரபாளையம்:
ஏற்கனவே பல பொருட்கள் விலை உயர்வால், கடைகளுக்கு வந்து பொருட்கள் வாங்கும் பொதுமக்கள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. இந்நிலையில், இலவச பஸ் அறிவிப்பால் பெண்கள், குமாரபாளையம் அருகே உள்ள ஈரோடு நகருக்கு சென்று ஜவுளிகள், மளிகை உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்க துவங்கியுள்ளனர். இதனால், உள்ளூரில் இவர்களை நம்பி கடை வைத்துள்ள பல வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
நகரங்களுக்கு நகரும் வியாபாரம்;சிதையும் கிராம பொருளாதாரம்
மகளிருக்கு இலவச பஸ் பயணத்திட்டத்தால், அவர்கள் நகரங்களை நோக்கி பொருட்கள் வாங்க செல்வதால், கிராமங்களில் உள்ள சிறு வணிகர்கள் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், குறிப்பிட்ட டவுன் பஸ்களில் மட்டும் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா சேவை வழங்கப்பட்டது. தற்போது தொலைதுார பஸ்களிலும் மகளிருக்கு இலவச பயணம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் தனியார் பஸ்கள், ஆட்டோ ஓட்டுதல் உள்ளிட்ட தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராமப்புற வியாபாரங்களும் மெல்ல மெல்ல, நகர்புறத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. குறிப்பாக மளிகை பொருட்கள், காய்கறி, ஜவுளி உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு, மகளிர், இலவச பயணத்தை பயன்படுத்தி அருகே உள்ள நகரம் மற்றும் பெருநகரங்களுக்கு வரத்தொடங்கியுள்ளனர். நகர்புறங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட், ஜவுளி கடை, மொத்த மளிகை வியாபார கடைகளில், தள்ளுபடி விலையில் பொருட்களை வாங்குகின்றனர். இதனால் கிராமப்புற ஜவுளி, மளிகை, வாரச்சந்தைகள், பல்வேறு சில்லரை வர்த்தகம் பாதிக்கத்தொடங்கியுள்ளன.
இதுகுறித்து, கிராமப்புற வணிகர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
பெருநகரங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள், பெரிய ஜவுளிக்கடைக்காரர்கள், ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுதும் கொள்முதல் செய்வதால், மிகக்
குறைந்த விலைக்கு விற்கின்றனர். மொத்த வியாபாரிகள் கூட, அந்த விலைக்கு கொடுப்பதில்லை. அதனால் கிராமப்புற வணிகர்கள் கூட, அதுபோன்ற கடைகளில் வாங்கி, லாபம் வைத்து விற்கும் நிலை இருந்தது.
தற்போது அனைத்து பஸ்களிலும் மகளிர் பயணிக்க இலவசம் என்பதால், இல்லத்தரசிகள், பஸ்களில் நகரங்களுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்கத்தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிராமப்புற பொருளாதாரம், நகரத்தை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே மிகக்குறைந்த வியாபாரத்தால் தள்ளாடிய சிறு வணிகர்கள், மேலும் பாதிப்புக்குள்ளாகி, கடைகளை மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.
கிராமத்தில் சம்பாதித்தாலும், அவற்றை நகரத்துக்கு கொண்டு சென்று செலவு செய்கின்றனர். இதனால் கிராமங்களில் பணப்புழக்கம் சரியத்தொடங்கியுள்ளது. இது கிராம வளர்ச்சியை பாதிக்கும். உள்ளூர் வியாபாரம் நலிவடைவதால், கிராமப்புற சிறு கடைகளில் வேலை செய்வோர், சுமை துாக்கும் தொழிலாளிகள், உள்ளூர் வினியோகஸ்தர்களின் வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோகும்.
நகரங்களுக்கு செல்லும்போதே துணி தைப்பது, அழகு நிலையங்கள், உணவகங்களுக்கும் செலவிடுவதால், உள்ளூரில் செயல்படும் சிறு சேவை தொழில்களும் வாடிக்கையாளர்களை இழந்து வருகின்றன. கிராமப்பகுதிகளில் உள்ள பெண் தொழிலாளர்கள் பெரும்பாலும், நகரங்களுக்கு பல்வேறு பணிகளுக்கு செல்லத்தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிராமங்களில் விவசாயம், கட்டுமானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களுக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது.
இலவச பஸ் பயணத்திட்டம் மகளிருக்கு உதவியாக இருந்தாலும், மறுபுறம் கிராமப்புற சிறு பொருளாதார கட்டமைப்பை மெல்ல மெல்ல சிதைத்து வருகிறது. இதை கவனத்தில் கொண்டு, ஊரக சிறு வணிகர்களை காக்க, மாற்றுத்திட்டங்களை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.