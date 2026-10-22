குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.26,000 கேட்டு உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்
குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.26,000 கேட்டு உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 08, 2026 03:36 AM
நாமக்கல்,:குறைந்தபட்ச
ஊதியம், 26,000 ரூபாய் கேட்டு, ஊரக உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர் சங்கம்,
சி.ஐ.டி.யு., சார்பில், நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம்
நடந்தது. சங்க மாவட்ட தலைவர் கண்ணன் தலைமை வகித்தார்.
பொருளாளர் சிவராஜ்,
சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட உதவி செயலாளர் சுரேஷ் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை
விளக்கி பேசினர். அதில், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில்,
'அவுட்சோர்சிங்' முறையை கைவிட வேண்டும். குறைந்தபட்ச ஊதியமாக மாதம்,
26,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். துாய்மைப்பணி, குடிநீர், டிரைவர்கள்,
டி.பி.சி., ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.பி.எப்.,
மற்றும் இ.எஸ்.ஐ., திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும். 8.33
சதவீதம் குறைந்தபட்ச போனஸ் மற்றும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க
வேண்டும். சம்பளத்துடன் கூடிய வார விடுமுறை, தேசிய விடுமுறை வழங்க
வேண்டும். 8 மணி நேரத்துக்கு மேலான வேலைக்கு இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்க
வேண்டும்.
காலை உணவுக்கு பதிலாக உணவுப்படியாக, 100 ரூபாய் வழங்க
வேண்டும். வேலை நேரத்தில் நடைபெறும் விபத்திற்கு முழுமையான மருத்துவ
உதவி மற்றும் இழப்பீட்டு தொகை வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு
கோரிக்கைகள் குறித்து கோஷம் எழுப்பினர்.