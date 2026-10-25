'வரை தொழில் அலுவலர்' வீட்டுக்குள் வைத்து அடைப்பு

ADDED : அக் 24, 2026 05:50 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள சித்தி விநாயகர் கோவில் தெருவை
சேர்ந்தவர் திலகராஜ், 50. இவர், மாவட்ட வனத்துறையில், வரை தொழில்
அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி வரலட்சுமி, 49.
தம்பதியருக்கு, இரண்டு மகன்கள்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம்
இரவு, 11:30 மணிக்கு, பிளஸ் 1 படிக்கும் அவரது மகன் ஸ்ரீவிஜயராகவன்,
15, படித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, கதவை தாழிடும் சத்தம்
கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு, கதவை
திறப்பதற்காக, சாவியை பார்த்தபோது மாயமாகி இருந்தது.மேலும்,
கதவும் பூட்டப்பட்டிருந்ததால், திறக்க வழியின்றி அவதிப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து, நல்லிபாளையம் போலீசாருக்கு தகவல்
தெரிவிக்கப்பட்டது. காலை, 11:30 மணிக்கு சென்ற போலீசார் கதவை உடைத்து,
அவர்களை மீட்டனர். மாவட்ட வனத்துறையின், வரை தொழில் அலுவலராக
பணியாற்றும் திலகராஜ், அவரது மனைவி, மகன்களை, 12 மணி நேரத்திற்கு,
மர்ம நபர்கள் உள்ளே வைத்து பூட்டி வைத்த சம்பவம், பரபரப்பை
ஏற்படுத்தியது.