அரசு நிகழ்ச்சிகளில் லோக்சபா எம்.பி., புறக்கணிப்பு: கொ.ம.தே.க., கண்டனம்
அரசு நிகழ்ச்சிகளில் லோக்சபா எம்.பி., புறக்கணிப்பு: கொ.ம.தே.க., கண்டனம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:30 AM
நாமக்கல்,:'அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தொடர்ந்து லோக்சபா எம்.பி., புறக்கணிக்கப்படுவதற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்' என, கொ.ம.தே.க., மாநிலெ செய்தி தொடர்பாளரும், திசா கமிட்டி உறுப்பினருமான ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:- தமிழகத்தில், புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பின், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடக்கும் பெரும்பாலான அரசு நிகழ்ச்சிகளில், நாமக்கல் எம்.பி., மாதேஸ்வரன் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறார். குறிப்பாக, நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த, மாவட்ட வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் தொடர்பான ஆய்வு கூட்டத்திற்கும், எம்.பி.,க்கு அழைப்பு இல்லை.மாவட்ட வளர்ச்சி மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்குழு (திசா கமிட்டி) தலைவராக சம்பந்தப்பட்ட எம்.பி.,யே இருப்பதால், அவருக்கு தகவல் தெரிவிக்காதது ஏற்க முடியாது. கடந்த, இரண்டு மாதங்களாக, பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் இதே நிலை தொடர்கிறது. அரசியல் வேறு, அரசு நிகழ்ச்சிகள் வேறு என்பதை அதிகாரிகள் உணர வேண்டும். நாமக்கல் தொகுதி மக்களின் பிரதிநிதியான லோக்சபா எம்.பி., அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதன் மூலம், மக்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளை அதிகாரிகளிடம் எடுத்துரைத்து, மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே பாலமாக செயல்பட முடியும்.மக்கள் பிரதிநிதியை அரசு நிகழ்ச்சிகளில் புறக்கணிப்பதற்கான காரணத்தை அதிகாரிகள் விளக்க வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில், மாவட்டத்தில் நடக்கும் அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு எம்.பி.,க்கு முறையான தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என்றால், மக்களை திரட்டி மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.