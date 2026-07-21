/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ லாரி கவிழ்ந்து விபத்து
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:58 AM
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திருச்செங்கோடு; திருச்செங்கோடு அடுத்த ஊஞ்சப்பாளையம் அவுட்டர் ரிங் ரோடு பகுதியில், நேற்று அதி-காலை, 2:30 மணிக்கு, கோல்கட்டாவில் இருந்து ஈரோடுக்கு எள்ளு மூட்டைகள் ஏற்றிக்கொண்டு, 'டாரஸ்' லாரி ஒன்று புறப்பட்டது.
முசிறியை சேர்ந்த டிரைவர் சிவானந்தன், 42, லாரியை ஓட்-டினார். கிளீனராக விஷால், 19, இருந்தார். ரிங்-ரோடு ரவுண்டானா பகுதியில், 'லைட்' வசதி இல்-லாத காரணத்தாலும், பெரிய அளவிலான ரவுண்-டானாவுக்கு மிகச்சிறிய அளவிலான சுற்றுச்சுவர் அமைத்து இருப்பதாலும், ரவுண்டானா சுவர் மீது லாரி ஏறி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், டிரவைர், கிளீனர் ஆகிய இருவருக்கும் எந்த அடியும் படாமல் உயிர் தப்பினர். லாரி மெதுவாக சென்றதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. திருச்செங்கோடு டவுன் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.