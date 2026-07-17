/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/லாரி டயர் வெடித்து விபத்து போக்குவரத்து பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:30 AM
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புதுச்சத்திரம்:சேலம்
மாவட்டம் மேச்சேரியை சேர்ந்தவர் சுதாகர், 35. இவர் நேற்று அதிகாலை,
லாரியை ஓட்டிக்கொண்டு சேலம்-நாமக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்து
கொண்டிருந்தார்.
பெருமாள்கோவில் மேடு பஸ் ஸ்டாப் அருகில்
வந்தபோது, இவருக்கு முன்னால் சென்ற லாரியின் டயர் வெடித்தது. இதில்
கட்டுப்பாட்டை இழந்த அந்த லாரி சாலை நடுவே நின்றது. பின்னால் லாரியை
ஓட்டி வந்த சுதாகர், முன்னால் நின்ற லாரியின் பின்புறமாக மோதினார்.
இதில் சுதாகரின் இரண்டு கால்களும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி எலும்பு
முறிவு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு,
சுதாகரை நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்து
காரணமாக, ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.