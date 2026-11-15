/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/லாட்டரி ஏஜன்ட் 3 பேருக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 14, 2026 06:10 AM
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ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
பகுதியில் லாட்டரி விற்பதாக போலீசாருக்கு புகார் வந்தது.
இதையடுத்து, இன்ஸ்பெக்டர் உமா சங்கர் உத்தரவுப்படி, நேற்று மாலை,
எஸ்.ஐ., சாந்தகுமார் தலைமையில் ப.வேலுார், போலீசார் சக்ரா நகர், பஸ்
ஸ்டாண்ட், பொத்தனுார் மற்றும் இதர பகுதிகளில் கண்காணிப்பில்
ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, பொத்தனுார், பழைய பைபாஸ் சாலையில் தமிழக
அரசால் தடை செய்யப்பட்ட வெளி மாநில லாட்டரி சீட்டுகளை
விவசாயிகளிடம் விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த பாண்டமங்கலத்தை
சேர்ந்த மணிகண்டன், 33, திவாகர், 24, விஜயகுமார், 24, ஆகியோரை,
ப.வேலுார் போலீசார் கைது செய்து, லாட்டரி சீட்டுகளை பறிமுதல்
செய்தனர்.