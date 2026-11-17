/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/லாட்டரி விற்றவர் கைது
ADDED : நவ 16, 2026 06:09 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே, ஆவத்திபாளையம் பகுதியில் லாட்டரி சீட்டு விற்பனை
செய்யப்படுவதாக, போலீசாருக்கு புகார் சென்றது.
இதையடுத்து, நேற்ற மாலை, ஆவத்திபாளையம் பகுதிக்கு சென்ற போலீசார், கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது,
முனியப்பராஜ், 41, என்பவர், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட
வெளிமாநில லாட்டரி சீட்டு விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தார். அவரை கைது
செய்த பள்ளிப்பாளையம் போலீசார், லாட்டரி சீட்டுகளை பறிமுதல்
செய்தனர்.