/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மாநில கால்பந்து போட்டி மதுரை மாவட்டம் முதலிடம்
ADDED : அக் 21, 2026 05:21 AM
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நாமக்கல்:மாநில
அளவில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான, முதல்வர் கோப்பை கால்பந்து போட்டி,
நாமக்கல் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில், கடந்த, 15ல் தொடங்கி, ஆறு
நாட்கள் நடந்தது. நேற்று இறுதிப்போட்டி மற்றும் பரிசளிப்பு விழா
நடந்தது. இதில், மதுரை மாவட்ட பள்ளி மாணவர் அணி முதலிடம் பெற்று
கோப்பையை வென்றது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், இரண்டாமிடம், நீலகிரி
மாவட்டம், மூன்றாமிடம் பிடித்தது.
பரிசளிப்பு விழாவில், நாமக்கல்
எம்.எல்.ஏ., திலீப், கொங்குநாடு கல்வி நிறுவன சேர்மன் பெரியசாமி,
விளையாட்டுத்துறை மண்டல மூத்த மேலாளர் அருணா, கரூர் மாவட்ட விளையாட்டு
அலுவலர் டேவிட் ஆகியோர் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, கோப்பை, பரிசு
வழங்கினர். மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் கோகிலா, அரசுத்துறை
அலுவலர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.