மல்லசமுத்திரம் மின் மயானத்தில் ரூ.19 லட்சத்தில் பராமரிப்பு பணி
மல்லசமுத்திரம் மின் மயானத்தில் ரூ.19 லட்சத்தில் பராமரிப்பு பணி
ADDED : அக் 29, 2026 03:46 AM
மல்லசமுத்திரம்: பழுதடைந்து காணப்பட்ட மின் மயானம், 19 லட்சம் ரூபாயில் பராமரிப்பு பணி நடக்கிறது.
மல்லசமுத்திரம் டவுன் பஞ்., சந்தைப்பேட்டை அருகே பல ஆண்டுகளாக மின் மயானம் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த, நான்கு மாதத்திற்கு முன் உபகரணங்கள் பழுது ஏற்பட்டு செயல்படாமல் இருந்தது. இதனால், இறந்த சடலங்களை எரியூட்டுவதற்கு ஆட்டையாம்பட்டி, வெண்ணந்துார், திருச்செங்கோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று பொதுமக்கள் தகனம் செய்ய சிரமப்பட்டு வந்தனர்.கடந்த சில தினங்களுக்கு முன், மல்லசமுத்திரம் பகுதியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கவனத்திற்கு, இது சம்பந்தமாக பொதுமக்கள் தகவல் அளித்தனர். இதையடுத்து, மாவட்ட கலெக்டருக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டு, இ-டெண்டர் மூலம், 19 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பராமரிப்பு பணி முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது. விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்