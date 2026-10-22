மானியத்தில் மக்காச்சோளம் வேளாண் துறை அழைப்பு

ADDED : அக் 01, 2026 02:45 AM
ப.வேலுார்: கபிலர்மலை வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் ராதாமணி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
உயர் விளைச்சல் தரக்கூடிய வீரிய மக்காச்சோள விதைகளை பயன்படுத்தி செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்காக, 2.5 ஏக்க-ருக்கு, 11,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 15 கிலோ வீரிய மக்காச்சோள விதைகள், 12.50 கிலோ நுண்ணுாட்டச்சத்து உயிர் உரங்கள் மற்றும் பாக்டீரியா புழுவை கட்டுப்படுத்தும் உயிரியல் காரணி-யான, மெட்டாரைசியம் அனிசோபிளியே, 4 கிலோ, மக்காச்-சோளம், மேக்சிம் பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி, 15 கிலோ, இடுபொ-ருட்கள் தொகுப்பு முழு மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், மக்காச்சோள விதை வினியோக திட்டத்தின் கீழ், ஒரு கிலோ விதைக்கு, 100 ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்ட பயன்களை பெற விவசாயிகள் குறைந்தபட்சம், ஒரு ஏக்கர் முதல் அதிகபட்சமாக, 2.5 ஏக்கர் வரை நிலம் கொண்டி-ருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் விவ-சாயிகள், ஆதார் அட்டை நகல், நிலத்தின் கணினி சிட்டா பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், ரேஷன் கார்டு நகல் ஆவணங்-களுடன் கபிலர்மலை வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தை நேரில் அணுகலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்-துள்ளார்.