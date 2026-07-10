கள்ளக்காதலியின் ஊருக்கு கத்தியுடன் வந்தவர் கைது

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:23 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம் அருகே, கள்ளக்காதலியை பார்க்க கத்தியுடன் வந்த வாலிபரை, ஊர் மக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
சேலம்
மாவட்டம், ஆட்டையாம்பட்டி, கிருஷ்ணம்பட்டியை சேர்ந்த தமிழ்செல்வன்,
26, பவுன்சராக வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு, தனது மாமா
திருமலையின் மனைவி சுகன்யா, 24, என்பவருடன் சில ஆண்டுகளாக
கள்ளத்தொடர்பு இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த, மூன்று
மாதத்திற்கு முன்பு திருமலைக்கும், தமிழ்செல்வனுக்கும் இடையே தகராறு
ஏற்பட்டது. அப்போது தமிழ்செல்வன், திருமலையின் தலையில்
அரிவாள்மனையால் வெட்டியதில் அவருக்கு, 20 தையல் போடப்பட்டது.
ஆட்டையாம்பட்டி போலீசார் தமிழ்செல்வனை கைது செய்தனர்.
பின்னர்
ஜாமினில் வெளியே வந்த தமிழ்செல்வன், நேற்று காலை ஆட்டையாம்பட்டியில்
உள்ள சுகன்யா வீட்டிற்கு சென்றார். இதனால் மீண்டும் பிரச்னை
ஏற்பட்டதால், சுகன்யாவை அவரது கணவர் திருமலை, ராசிபுரம் அருகே
கட்டனாச்சனம்பட்டியில் உள்ள அவரது தாய் வீட்டில் விட்டார்.
இதையறிந்த
தமிழ்செல்வன் நேற்று மாலை, 4:00 மணிக்கு கத்தியுடன் சுகன்யாவை பார்க்க
அங்கு வந்தார். இதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள்,
தமிழ்செல்வனை கத்தியுடன் பிடித்து வைத்தனர். பின்னர் சம்பவ
இடத்துக்கு வந்த, ராசிபுரம் போலீசார் தமிழ்செல்வனை கைது செய்தனர்.