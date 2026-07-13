பைனான்சியரிடம் ரூ.1.50 லட்சம் திருடியவர் கைது: ஒருவருக்கு வலை
பைனான்சியரிடம் ரூ.1.50 லட்சம் திருடியவர் கைது: ஒருவருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:53 AM
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம் அருகே, தாஜ்நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சுப்ர
மணி, 74; பைனான்சியர். அதே பகுதியை சேர்ந்த லோகநாதன், 27, வீரமணி, 26, ஆகிய இருவரும் சுப்ரமணியின்
வீட்டின் அருகில் வசிப்பதால், அவரிடம் எந்நேரமும் பணம் இருக்கும் என,
கணித்து வைத்தனர். இதனால் இருவரும் சேர்ந்து சுப்ரமணியிடம் பணத்தை
சுருட்ட திட்டம் தீட்டி வந்துள்ளனர்.
கடந்த, 10ல் சுப்ரமணியம், சீட்டு பணத்தை வசூல் செய்துகொண்டு தாஜ்நகர் பகுதி
யில்
உள்ள அரிசி கடைக்கு சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கு காரில்
சென்ற லோகநாதன், வீரமணி ஆகிய இருவரும், சுப்ரமணியிடம் பேச்சு
கொடுத்து திசை திருப்பி, வண்டியில் வைத்திருந்த, 1.50 லட்சம் ரூபாயை
திருடிக்கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் தப்பினர். சிறிதுநேரம் கழித்து
வண்டியில் பார்த்தபோது பணத்தை காணாமல் சுப்ரமணி
அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இதுகுறித்து சுப்ரமணி அளித்த புகார்படி, பள்ளிப்
பாளையம்
போலீசார், நேற்று லோகநாதனை கைது செய்து, ஒரு லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல்
செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள வீரமணியை தேடி வருகின்றனர்.