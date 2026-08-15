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இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து தவறி விழுந்தவர் உயிரிழப்பு
இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து தவறி விழுந்தவர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:02 AM
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வெண்ணந்துார்:நாமக்கல்
மாவட்டம், புதுச்சத்திரம் அருகே கல்யாணி பகுதியை சேர்ந்தவர்
சிவக்குமார், 55. இவர் வெண்ணந்துார் அருகே நடுப்பட்டி பகுதியில் உள்ள
உறவினர் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டு, இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு
திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.
அறமரத்தம்பாளையம் பகுதியில்
இருந்து, குருசாமிபாளையம் செல்லும் வழியில், ஓ.சவுதாபுரம் சீராயி
கோவில் அருகே சென்றபோது, சிவக்குமார் திடீரென தடுமாறி கீழே
விழுந்தார். இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே
உயிரிழந்தார்.
வெண்ணந்துார் போலீசார், சிவக்குமார் உடலை மீட்டு,
பிரேத பரிசோதனைக்காக ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி
வைத்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.