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நாகேஸ்வரர் கோவிலில் மண்டல பூஜை நிறைவு

நாகேஸ்வரர் கோவிலில் மண்டல பூஜை நிறைவு

ADDED : நவ 01, 2026 05:55 AM

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ADDED : நவ 01, 2026 05:55 AM

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ப.வேலுார்:பரமத்தி அருகே, பிள்ளைக்களத்துார் திருமணி முத்தாற்று கரையில் அமிர்தவல்லி அம்மாள் சமேத நாகேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா, கடந்த செப்., 13ல் நடந்தது.

அதை தொடர்ந்து, மண்டல பூஜை நடந்து வந்தது. அதன் நிறைவு விழா, நேற்று காலை நடந்தது. அப்போது, உலக நன்மைக்காகவும், மழை வேண்டியும், 108 வலம்புரி சங்காபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு யாகம் நடந்தது.இதையொட்டி, அமிர்தவல்லி அம்பாள் சமேத நாகேஸ்வரர், விநாயகர், சுப்ரமணியர், கால பைரவர், மற்றும் பரிகார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை நடந்தது. பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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