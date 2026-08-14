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ஆண் சடலம் மீட்பு; போலீஸ் விசாரணை

ஆண் சடலம் மீட்பு; போலீஸ் விசாரணை

ADDED : ஆக 13, 2026 05:51 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:51 AM

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மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியம், மோர்ப்பாளையம் அடுத்த கருப்பகவுண்டம்பாளையம் பகுதியில், 70 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் ஒன்று கிடப்பதாக, மல்லசமுத்திரம் போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது. தொடர்ந்து, அங்கு சென்ற போலீசார் சடலத்தை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு, திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இறந்து கிடந்தவர் யார்? பெயர்? எந்த ஊர் போன்ற விபரங்கள் தெரியவில்லை. தற்கொலை செய்து கொண்டாரா, கொலை செய்யப்பட்டாரா என்பது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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