தீபாவளி பண்டிகையால் இன்று செயல்படும் சந்தை

ADDED : நவ 07, 2026 05:18 AM
சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம்
புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரச்சந்தை
நடப்பது வழக்கம்.
இந்த சந்தைக்கு, சேந்தமங்கலம் சுற்று வட்டார
பகுதிகளில் இருந்து, 200க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் கடைகள் அமைத்து,
விளைவித்த காய்கறிகள் மற்றும் வீட்டிற்கு தேவையான அத்தியாவசிய
பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.சேந்தமங்கலம்,
காந்திபுரம், அண்ணா நகர், குப்பநாயக்கனுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில்
இருந்து பொதுமக்கள் சந்தைக்கு வந்து வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள்
அனைத்தையும் வாங்கி செல்வர்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமையான
நாளை, தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளதால், பொதுமக்களின்
வசதிக்காகவும், வியாபாரிகளின் நலன் கருதியும் முன்கூட்டியே
வாரச்சந்தை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சனிக்கிழமையான இன்று, சேந்தமங்கலம் வாரச்சந்தை செயல்படும் என, சந்தை நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.