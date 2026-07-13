/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ திருமணம் செய்து கொண்ட காதல் ஜோடி போலீசில் தஞ்சம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:01 AM
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நாமக்கல்:கொல்லிமலை,
பைல்நாடு அடுத்த தொட்டத்துவளவை சேர்ந்த வெள்ளயைன், ஜெயமணி
தம்பதியரின் மகன் பிச்சகுப்பன், 24; வாய் பேச முடியாத, காது கேளாத
மாற்றுத்திறனாளி.
அதேபோல், கொல்லிமலை, பெரக்கரைநாடு அடுத்த
ஊமத்தங்காட்டை சேர்ந்த ஆண்டி, அமுதா தம்பதியரின் மகள் ஜெயஸ்ரீ, 22;
இவரும் வாய் பேச முடியாத, காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளி. இருவரும்
காதலித்து வந்த நிலையில், நேற்று ராசிபுரம் அடுத்த முள்ளுக்குறிச்சி,
மலையாளப்பட்டி முருகன் கோவிலில் திருமணம் செய்துகொண்டனர்.
தொடர்ந்து, கொல்லிமலை, செங்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பாதுகாப்பு கேட்டு தஞ்சமடைந்தனர்.
அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட எஸ்.ஐ., பாஸ்கர், பெற்றோர்களை
வரவழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சமாதானம் செய்துவைத்து அவர்களது
வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.