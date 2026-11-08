வரும் 11ல் மோகனுாரில் மக்கள் தொடர்பு முகாம்

ADDED : நவ 07, 2026 05:19 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்டத்தில் பொதுமக்களின் குறைகளை நேரடியாக கேட்டறிந்து தீர்வு
காணும் வகையில், பல்வேறு கிராமங்களில் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம்
நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதன் மூலம் பட்டா மாறுதல், முதியோர்
உதவித்தொகை, ரேஷன் கார்டு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்த
பொதுமக்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு, அரசு துறைகள் சார்பில் தீர்வு
காணப்பட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.இந்நிலையில்,
மோகனுார் வட்டம், வளையப்பட்டி அடுத்த பரளி கிராமத்தில், வரும், 11ல்,
கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமையில் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நடக்கிறது.
முகாமிற்காக, பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை
முன்கூட்டியே பெற்று நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில், பரளி கிராம நிர்வாக
அலுவலர் அலுவலகத்தில், மனுக்கள் பெறும் பணி தற்போது நடக்கிறது.
இதுகுறித்து,
கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: மோகனுார் வட்டம்,
பரளி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள்
தங்களது அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பான
மனுக்களை கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்தில் அளித்து பயன்பெறலாம்.
மேலும், வரும், 11ல் நடக்கும் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாமில், பொதுமக்கள்
நேரில் கலந்து கொண்டு பயனடையலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.