நாமக்கல் ரிங்ரோடு திட்டத்தில் மோகனுார் லத்துவாடியில் 'மெகா' சைஸ் ரவுண்டானா: ஒரு வாரத்தில் முடிக்க இலக்கு
நாமக்கல் ரிங்ரோடு திட்டத்தில் மோகனுார் லத்துவாடியில் 'மெகா' சைஸ் ரவுண்டானா: ஒரு வாரத்தில் முடிக்க இலக்கு
ADDED : நவ 16, 2026 06:05 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல், 'ரிங்ரோடு' திட்டத்தில், 'மெகா' சைஸ் ரவுண்டானா அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஐந்தாம் கட்டப்பணிகள், ஒரு வாரத்தில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் நகரில் நாளுக்கு நாள் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. அதனால், வாகன ஓட்டிகள் விழிபிதுங்குகின்றனர். அவற்றை கருத்தில் கொண்டு, கனரக வாகனங்கள் நகருக்குள் வந்து செல்வதை தவிர்க்கும் வகையில், ரிங்ரோடு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது, இப்பகுதி மக்களின் பல ஆண்டு கோரிக்கை. இதையடுத்து, 197 கோடியில், நாமக்கல்லில் ரிங்ரோடு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி, நாமக்கல் - முதலைப்பட்டி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, மரூர்பட்டி, மரூர்பட்டி - வேட்டாம்பாடி, வேட்டாம்பாடி - வசந்தபுரம், வசந்தபுரம் - லத்துவாடி, லத்துவாடி - வள்ளிபுரம் என, ஐந்து கட்டமாக திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அதில், நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் கட்டமாக, வசந்தபுரம் - - லத்துவாடி - வள்ளிபுரம் சாலையை, 103 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ள, கடந்த ஜன.,யில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. குறிப்பாக, 22.39 கி.மீ., நீளத்துக்கு, தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையால், விரிவான சாலை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
லத்துவாடி - வள்ளிபுரம் வரை சாலை அமைக்கும் பணி முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதற்காக, நாமக்கல் - மோகனுார் சாலை, லத்துவாடியில், ஐந்து சாலைகள் சந்திக்கும் இடத்தில், 'மெகா' சைஸ் ரவுண்டானா அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அங்கு, சென்டர் மீடியன் அமைக்கும் பணியும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தார்ச்சாலை போடும் பணியும் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. 'இப்பணிகள் அனைத்தும், ஒரு வாரத்தில் முடிக்கப்படும்' என, ஒப்பந்தாரர்கள் தெரிவித்தனர்.