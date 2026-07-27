ராசிபுரம் அருகே ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் திருவிழா துவக்கம்
ராசிபுரம் அருகே ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் திருவிழா துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:26 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம் அடுத்த மலையாம்பட்டி கிராமத்தில், ஆலமரத்துக்கு அடியில் மலையாள தெய்வம் பொங்களாயி அம்மன் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில்
ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் ஆண்கள் மட்டுமே கலந்துகொள்ளும் பொங்கல்
திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இக்கோவிலில் பக்தர்கள் தங்கள்
நேர்த்திக்கடனுக்காக ஆடுகளை பலியிடுவது வழக்கம். நேற்று மாலை,
அம்மனுக்கு பூ அலங்காரம், தோரணைகள் கட்டப்பட்டடன.
மாலை முதல்
வேண்டுதலுக்கு கிடா வழங்குபவர்கள் தங்களது கிடாக்களை கோவிலில்
கட்டத்தொடங்கினர். இரவு, 8:00 மணிக்கு மேல் பக்தர்களும் அதிகளவு
வரத்தொடங்கினர். ராசிபுரம் மற்றும் நாமகிரிப்பேட்டை போலீசார்
பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
பக்தர்கள், 200க்கும்
மேற்பட்ட ஆட்டு கிடாக்களை கோவிலுக்கு வழங்கினர். நேற்று நள்ளிரவில்
பூசாரி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து, முதல் கிடாவை வெட்டினார்.
தொடர்ந்து
மற்ற கிடாக்களும் வெட்டப்பட்டன. விழாவிற்கு வருகை தரும் அனைத்து
பக்தர்களுக்கும் உணவு அளிக்கும் வகையில் அதிகாலை முதல் சமபந்தி
விருந்து நடந்தது. விழாவில் ஆண்கள் மற்றும் சிறு குழந்தைகள் மட்டுமே
பங்கேற்று சமபந்தி விருந்து சாப்பிட்டனர். 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக
நடக்கும் இவ்விழாவில் ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்கின்றனர்.
நாமக்கல்,
சேலம், தர்மபுரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு
மாவட்டங்களில் இருந்து, 20,000க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
ஆண்கள்செய்த உதவி
நுாறு ஆண்டுகளுக்கு முன், மலைவாழ் பெண்ணான பொங்களாயி கர்ப்பிணியாக அடிவார கிராமமான மலையாம்பட்டிக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த
கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் சோர்வாக இருந்த பொங்களாயிக்கு சாப்பாடு,
தண்ணீர் கூட கொடுக்காமல் துரத்தியுள்ளனர். வனப்பகுதியில்
ஆலமரத்தில் சோர்வாக இருந்த பொங்களாயிக்கு அப்பகுதியில் ஆடு
மேய்க்க வந்த ஆண்கள் தான் சாப்பாடு, தண்ணீர் கொடுத்து உதவியுள்ளனர்.
மேலும்,
சிறிது நேரத்தில் பிரசவ வலி வந்தபோதும் ஆண்கள் தான் தங்களுடைய
வேட்டியை கொடுத்து உதவியுள்ளனர். இதனால், இப்பகுதி பெண்களுக்கு
சாபம் விட்ட பொங்களாயி ஆண் களுக்கு மட்டும் ஆசி வழங்கி
சாமியாகிவிட்டார். அன்றிலிருந்து பெண்கள் யாரும் இந்த கோவிலுக்கு
செல்ல அனுமதியில்லை.
ஆண்கள் மட்டுமே பொங்கல் வைத்து வழிபட்ட பின்னர், மீதியுள்ள உணவையும் மண்ணில் கொட்டி புதைத்து விடவேண்டும்.