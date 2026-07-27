ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:27 AM
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் அனைத்து வணிகர் சங்க ஆலோசனை கூட்டம், சங்க அலுவலகத்தில் நடந்தது. சங்க தலைவர் காமராஜ் தலைமை வகித்தார்.
கூட்டத்தில்,
தமிழக அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ள வணிகர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு
செய்யப்பட்ட வணிகர்களுக்கு, ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காப்பீடு
அடங்கிய வணிகர் நலவாரிய அடையாள அட்டை வழங்குதல்; நடைபாதைகளில்
முறையான லைசென்ஸ், சுகாதாரத்துறை அனுமதி இல்லாமல் செயல்படும் பாஸ்ட்
புட் மற்றும் பல்வேறு கடைகளை அகற்றி, போக்குவரத்திற்கு இடையூறு
இல்லாமல் கடைகளை அமைக்க வேண்டும்; வணிகர் நல வாரியத்தில் கடந்த
ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டது போன்று, பதிவு கட்டணம், 500 ரூபாய்
தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்; ரெய்டு என்ற பெயரில் நகராட்சி ஊழியர்கள்
அடிக்கடி கடைகளுக்கு சென்று வியாபாரிகளை மிரட்டுவதை நிறுத்த
வேண்டும்; கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் தடையில்லாமல் வந்து
செல்வதற்கு வசதியாக குமார
பாளையம் முக்கிய கடை வீதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்
என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.