காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:29 AM
நாமக்கல்:'மாவட்டத்தில், காற்றின் வேகம் தொடர்ந்து அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது' என, நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.இதுகுறித்து, வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கடந்த வார வானிலையை பொறுத்தவரை, பகல், இரவு நேர வெப்ப அளவுகள் முறையே, 96.8-77 டிகிரி பாரன்ஹீட்டாக நிலவியது. அடுத்து வரும் ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலையில் வானம் பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில இடங்களில், இன்று லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. பகல் வெப்பம், 93.2 டிகிரி பாரன்ஹீட்டுக்கு மிகாமலும், இரவு வெப்பம், 75.2 டிகிரி பாரன்ஹீட்டாகவும் காணப்படும். காற்று பெரும்பாலும் மேற்கு, வடமேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு, -12 கி.மீ., வேகத்தில் வீசும்.கடந்த வாரம், கோழியின நோய் ஆய்வகத்தில் பரிசோதிக்கப்பட்ட இறந்த கோழிகளில் பெரும்பாலும் ஈக்கோலை மற்றும் வெள்ளைக்கழிச்சல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. கோழிப்பண்ணையாளர்கள் தகுந்த உயிர் எதிர் மருந்துகளை அளிக்க வேண்டும். மேலும், தடுப்பூசி செலுத்துதல், தண்ணீரில் கிருமிநாசினி தெளித்தல் மற்றும் கால்நடை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி தகுந்த சிகிச்சை மற்றும் தீவிர உயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.