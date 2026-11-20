அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து முடிக்க அமைச்சர் அறிவுரை
அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து முடிக்க அமைச்சர் அறிவுரை
ADDED : நவ 20, 2026 03:40 AM
நாமக்கல்,:நாமக்கல் மாவட்டத்தில், செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அடிப்படை வசதி பணிகளை விரைந்து முடிக்க, அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்
அறிவுறுத்தினார்.
நாமக்கல்
கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான
ஆய்வு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர்
லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தலைமை வகித்தார். கலெக்டர் மதுபாலன்,
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திலீப், சந்திரசேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இக்கூட்டத்தில்
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாமக்கல்
மாநகராட்சி, நகராட்சி, டவுன் பஞ்சாயத்து, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால்
வாரியம், வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை, ஊரக வளர்ச்சி துறை, கூட்டுறவு, உணவு
மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை, கைத்தறி, சமூக நீதி துறை,
முதல்வரின் முகவரி துறை, வணிக வரி துறை, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப
நலத்துறை, பள்ளிக்கல்வி துறை, கால்நடை பராமரிப்பு துறை மற்றும்
வனத்துறை ஆகிய துறைகளின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் வளர்ச்சி
திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடன்
அமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து கூட்டத்தில் அமைச்சர்
பேசுகையில், குடிநீர் வழங்கல், மழைநீர் சேகரிப்பு, சாலை வசதி, துாய்மை
பணி, விவசாயிகள் நலன், ஊரக வளர்ச்சி பணி, குடிமை பொருட்கள் வினியோகம்,
சுகாதாரம், பள்ளிக்கல்வி மேம்பாடு உள்ளிட்ட பணிகளை குறித்த காலத்தில்
தரமாக முடிக்க வேண்டும். பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்படும் மனுக்கள்
மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசின் நலத்திட்டங்கள்
தகுதியான அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய
வேண்டும்,' என அறிவுறுத்தினார்.
மாவட்ட வன அலுவலர் அம்புல்கர்
யஸ்வந்த், டி.ஆர்.ஓ., ரவி, மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர்
சந்திரா, மாநகராட்சி ஆணையர் செல்வபாலாஜி உள்பட துறை சார்ந்த
அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.