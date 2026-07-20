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அமைச்சர் ஆனந்துக்கு கு.பாளையத்தில் வரவேற்பு

அமைச்சர் ஆனந்துக்கு கு.பாளையத்தில் வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:42 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:42 AM

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குமாரபாளையம்:த.வெ.க., பொதுச்செயலாளரும், தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சருமான ஆனந்த்க்கு, குமாரபாளையத்தில் வரவேற்பளிக்கப்பட்டது.

சேலத்தில் நேற்று நடந்த, மாற்றுக்கட்சியினர் த.வெ.க.,வில் இணையும் விழாவிற்காக, த.வெ.க., பொதுச் செயலாளரும், தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான ஆனந்த் வருகை தந்தார். சேலத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை முடித்துவிட்டு, சென்னை திரும்புவதற்காக கோவை விமான நிலையத்துக்கு குமாரபாளையம் வழியாக சென்று கொண்டிருந்தார். அவரை வரவேற்க, த.வெ.க.,வினர் குமாரபாளையம் புறவழிச்சாலையில் காத்திருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த அமைச்சர் ஆனந்த்துக்கு, தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி

பூங்கொத்து வழங்கி வரவேற்றார்.

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