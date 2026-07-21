ரூ.2.22 கோடியில் நலத்திட்டம் அமைச்சர் அருண்ராஜ் வழங்கல்
ரூ.2.22 கோடியில் நலத்திட்டம் அமைச்சர் அருண்ராஜ் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:59 AM
திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோடு சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பங்கேற்று, பயனாளிக-ளுக்கு வழங்கியும், தொடங்கியும் வைத்தார். அதன்படி, திருச்செங்கோடு புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, இறையமங்கலம்-வெள்ளி-யம்பாளையம் வரை நீட்டிப்பு செய்த வழித்தட பஸ்சை, கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
இதையடுத்து, மல்லசமுத்திரம், சப்பையாபுரம் பகுதியில், 17.27 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அங்கன்வாடி மையத்தை, ரிப்பன் வெட்டி துவக்கி வைத்தார். மல்லசமுத்திரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை சார்-பாக ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தை திறந்து வைத்தார். மல்லசமுத்திரம் செங்குந்தர் திருமண மண்டபத்தில் நடந்த அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில், 519 பயனாளிகளுக்கு வீட்-டுமனை பட்டா, மகளிர் சுய உதவி கடன் உள்-ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள், 2.22 கோடி ரூபாயில் வழங்கினார். நாமக்கல் கலெக்டர் மது-பாலன், திருச்செங்கோடு ஆர்.டி.ஓ., லெனின் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.