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அரசியல் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்லை: அமைச்சர்

அரசியல் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்லை: அமைச்சர்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:26 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:26 AM

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நாமக்கல்:''அரசியல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு நான் பதிலளிக்க விரும்பவில்லை,'' என, தமிழக வணிகவரித்துறை அமைச்சர் லோகேஷ்தமிழ்செல்வன் கூறினார்.

நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மாவட்ட வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திலீப், சந்திரசேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். தமிழக வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தலைமை வகித்து, மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் வளர்ச்சி திட்டங்கள், மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள், குடிநீர் நிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.தொடர்ந்து, அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:மாவட்ட வளர்ச்சித்திட்டங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினேன். மேட்டூர் அணையில் நீர் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகத்தில் எந்தவித தடையும் ஏற்படாத வகையில், தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.மழை பெய்யாது என்று உறுதியாக கூற முடியாது. 'எல் நினோ' தொடர்பான அறிவியல் தகவல்கள் குறித்து எனக்கு முழுமையான விபரம் தெரியவில்லை. இருப்பினும், வரும் நாட்களில் மழை பெய்யும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. காலநிலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறக்கூடும். நல்லதையே நினைப்போம்.பத்திரப்பதிவுத்துறையில் தற்போது இணையவழியில் பெறப்படும் நகல்கள், காகித வடிவிலேயே வழங்கப்படுகின்றன. பத்திரம் போன்ற வடிவில் நகல் வழங்குவது குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அரசியல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு நான் பதிலளிக்க விரும்பவில்லை. என் துறை மற்றும் நாமக்கல் மாவட்ட வளர்ச்சி தொடர்பான கேள்விகளுக்கு மட்டுமே பதிலளிப்பேன்.இவ்வாறு அமைச்சர் கூறினார்.

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