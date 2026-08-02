விதிமீறும் சாய ஆலைகளை இடிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை ஆய்வின் போது அமைச்சர் ஆவேசம்
விதிமீறும் சாய ஆலைகளை இடிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை ஆய்வின் போது அமைச்சர் ஆவேசம்
ADDED : ஆக 01, 2026 11:11 PM
பள்ளிப்பாளையம்: ''விதிமீறும் சாய ஆலைகளை இடித்து தள்ளுவதை தவிர வேறு வழியில்லை,'' என, பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையம் அடுத்த ஒட்டமெத்தையில் செயல்படும் சாய ஆலைகளில், பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, நேற்று முன்தினம் இரவு ஆய்வு மேற்கொண்டார். ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேல் நடந்த ஆய்வுக்கு பின், அவர் கூறியதாவது:
'சீல்' வைக்கப்ப ட்ட சாய ஆலைகள், மீண்டும் செயல்படுவதாக வந்த புகாரால் இந்த ஆய்வு நடந்தது. இதில், விதிமீறி செயல்பட்ட சாய ஆலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அவற்றின் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ஏற்கனவே பல சாய ஆலைகளுக்கு மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்ட விரோத சாய ஆலைகளை இடிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை. சாய ஆலைகளில் இருந்து நேரடியாக ஆற்றில் சாய கழிவுநீரை திறப்பதை பார்த்தேன்.
ஆற்று நீரை எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் குடிக்கின்றனர். இதனால் ஏற்படும் பிரச்னையை, பல தடவை சொல்லி விட்டேன். திரும்பத்திரும்ப அதே மாதிரி செயல்படுவதால், இடிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.