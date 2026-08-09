சமூக சேவை மையம் அமைச்சர் திறந்து வைப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:56 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், அரசு சார்பில் பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு பணிகள் மற்றும்
ஏரிகளை துார்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், நாமக்கல் மற்றும் ராசிபுரம் சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட
பகுதிகளில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் துவக்கம் மற்றும்
திறப்பு விழா நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், நாமகிரிப்பேட்டை, பழைய
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக கட்டடத்தில், ஏழு லட்சம் ரூபாயிலும்,
ராசிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில், 8.75 லட்சம் ரூபாய்
மதிப்பிலும், தமிழ்நாடு உரிமைகள் திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட கோட்டம்
மற்றும் வட்டார ஒருங்கிணைந்த சமூக சேவை மைய கட்டடங்களை, அமைச்சர்
லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.தொடர்ந்து
அவர் பேசுகையில், ''அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அரசின் திட்டங்கள்
சென்றடையும் வகையில் பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கும்,'' என்றார். மாவட்ட
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் கலைச்செல்வி, அகில இந்திய கட்டுநர்
சங்க தலைவர் குணசேகரன், பொருளாளர் சகாதேவன் உள்பட துறை சார்ந்த
அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.