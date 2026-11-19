துறை சார்ந்த கேள்விகளுக்கு கூட பதிலளிக்காமல் அமைச்சர் நழுவல்
துறை சார்ந்த கேள்விகளுக்கு கூட பதிலளிக்காமல் அமைச்சர் நழுவல்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:46 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 07:49 PM ADDED : நவ 18, 2026 07:46 PM
பள்ளிப்பாளையம்: பள்ளிப்பாளையத்தில், மகளிர் சுய உதவி குழுவினருக்கு கடனுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, நிருபர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல், காரில் ஏறி புறப்பட்டு சென்றார்.
தமிழக மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும் மாநில ஊரக, நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையம் அருகே, ஈகாட்டூர் பகுதியில் உள்ள மண்டபத்தில், 75 மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு, 9.27 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வங்கி கடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சி, நேற்று மதியம் நடந்தது.
கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, மகளிர் சுய உதவி குழுவினருக்கு கடனுதவி வழங்கி, குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.
அதன்பின், மேடையில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்த அமைச்சர் விஜயலட்சுமியிடம், அங்கிருந்த நிருபர்கள், பல்வேறு கேள்விகளை அடுத்தடுத்து முன்வைத்தனர். ஆனால், அவர் எந்த கேள்விக்கும் பதிலளிக்காமல், மண்டபத்திற்கு வெளியே காத்திருந்த காரில் ஏறி புறப்பட்டு சென்றார்.
குறிப்பாக, தன் துறை சார்ந்த கேள்விக்கு கூட பதிலளிக்காமல் நழுவினார்.