பெரியசாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் அமைச்சர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு
பெரியசாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் அமைச்சர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு
ADDED : நவ 02, 2026 05:56 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
அடுத்த சங்கராண்டி கரட்டில் மாசி பெரியண்ணன், பெரியசாமி கோவில்
அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில் உள்ள சுவாமி மற்றும் பரிவார
தெய்வங்களுக்கு மஹா கும்பாபிஷேக விழா நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு,
அதற்கான திருப்பணிகள் நடந்து வந்தன.
விழாவின் தொடக்கமாக, நேற்று
முன்தினம் சக்தி அழைப்பு மற்றும் பால்குட ஊர்வலம் நடந்தது.
நாமகிரிப்பேட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் உள்ள மாரியம்மன் கோவிலில்
இருந்து பால்குட ஊர்வலம் புறப்பட்டது. இந்த ஊர்வலத்தில், 400க்கும்
மேற்பட்ட பெண்கள் பங்கேற்றனர். அமைச்சர் கமலியின் தந்தை வழி
குலதெய்வமான இக்கோவில் விழாவில், அவரும் கலந்து கொண்டு
தீர்த்தக்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக சென்றார்.
நேற்று காலை, 8:35
மணிக்கு சுவாமி மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு மஹா கும்பாபிஷேகம்
நடந்தது. தொடர்ந்து, சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜை, ஆராதனைகள் நடந்தன.
இதில் அமைச்சர் கமலி கலந்துகொண்டார்.
மதியம் அமைச்சர் லோகேஷ்
தமிழ்ச்செல்வன் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார். தொடர்ந்து
பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை கோவில்
பங்காளிகள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர்.