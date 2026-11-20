ADDED : நவ 20, 2026 03:43 AM
திருச்செங்கோடு:''திருச்செங்கோட்டில்,
போக்கு வரத்து விதிமீறல்களை கண்காணித்து உடனடியாக அபராதம்
விதிக்கும் வகையில், ஆட்டோமேடிக் கேமரா பொருத்தப்படும்,'' என,
நாமக்கல் எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஸ் அசோக் தெரிவித்தார்.
திருச்செங்கோடு நகரில், போக்குவரத்து
முக்கிய சந்திப்புகளை நடந்து சென்று ஆய்வு செய்த எஸ்.பி., யாதவ்
கிரிஸ் அசோக், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: திருச்செங்கோட்டில்,
போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் உள்ள ஈரோடு ரோடு, ப.வேலுார்
சந்திப்பில் ஆட்டோமோடிக் கேமரா விரைவில் பொருத்தப்படும்.
இதன்
மூலமாக, இரண்டு சக்கர வாகனங்களில் ெஹல்மெட் போடாமல் செல்வது, காரில்
சீட் பெல்ட் அணியாமல் செல்வது போன்றவற்றை கண்காணித்து,அபராதம்
விதிக்கும் வகையில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட இருக்கிறது.
மேலும், முக்கிய சந்திப்புகளில் காவல் நிலையத்துடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ள, கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பழுது
ஏற்பட்டிருந்தால், விரைவில் சரி செய்யப்படும். இவ்வாறு கூறினார்.
திருச்செங்கோடு ஏ.டி.எஸ்.பி., அஸ்வினி, டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன், போக்குவரத்து எஸ்.ஐ., கோபிநாத் உடன் இருந்தனர்.