மழை வேண்டி நுாதன வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:00 AM
சேந்தமங்கலம்; நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இந்தாண்டு வரலாறு காணாத அளவுக்கு வறட்சி காணப்படுகிறது. மழையின்றி நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. அதேபோல், விவசாயத்-திற்கும் போதியளவு தண்ணீரின்றி மக்கள் சிரமப்-படுகின்றனர். இந்நிலையில், கொல்லிமலையில் மழை வேண்டி, தின்னனுார் நாடு, வாசலுார்பட்டி, சேத்துபிளா, நரியன்கிணறு பட்டி பகுதிகளை சேர்ந்த கிராம மக்கள், பாரம்பரிய முறைப்படி வருண பகவானை வேண்டி, முகத்தில் கரியை பூசி வேடமிட்டு காட்டுப்பகுதியில் சிறப்பு வழி-பாட்டை மேற்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:ஆடி மாதத்தில் கொல்லிமலையில் உள்ள மலை கிராமங்களை சேர்ந்த அனைத்து இளை-ஞர்கள், ஆண்கள் ஒன்று கூடி முகத்தில் கரியை பூசிக்கொண்டு, மழை வேண்டி இஷ்ட தெய்-வத்தை மனமுருகி வேண்டுவது வழக்கம். அவ்-வாறு வேண்டிய உடனே மலை கிராமங்களில் மழை பெய்யும்
என்பது ஐதீகம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.