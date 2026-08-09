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பழமையான 3 கோவில்களில் உண்டியல்

பழமையான 3 கோவில்களில் உண்டியல்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:04 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:04 AM

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மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரத்தில், 1,000 ஆண்டுள் பழமை வாய்ந்த சோழீஸ்வரர், அழகுராய பெருமாள், செல்லாண்டியம்மன் கோவில்கள் அமைந்துள்ளன. இக்கோவில்களில், கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன், திருப்பணி மேற்கொள்ள ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில், திருப்பணி மேற்கொள்ள பாலாலயம் செய்யப்பட்டது.

'இக்கோவில்களுக்கு முறையாக, திருப்பணி உண்டியல்கள் வைக்க வேண்டும்' என, பக்தர்கள், ஆன்மிக அன்பர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். அதனடிப்படையில், தற்போது, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல் அலுவலர் சின்னதுரை மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் வடிவுக்கரசி தலைமையில், மூன்று கோவில்களுக்கும் உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், 'பாலாலயம் மட்டும் செய்யப்பட்டுள்ள இக்கோவில்களில், திருப்பணிகள் மேற்கொள்ள அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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